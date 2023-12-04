Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İSEDAK Hakkında Önemli Mesajlar Verdi!

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda davetlilere hitap eden Erdoğan, terör, afet, İslam düşmanlığı konu başlıklarına değindi. Toplantı konuşmasında,

"Sözlerimin hemen başında son bir yılda terörle, tabii afetlerde, çatışmalarda, mezhep temelli gerilimlerde, İslam düşmanlığı saikli ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak her birinize adaletin, barışın ve refahın hakim olduğu yeni bir dünyanın inşası yolunda gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum."

ifadelerine yer veren Erdoğan, özellikle Gazze'de yaşanan olaylara dair önemli mesajlar verdi.

Dünyanın neresinde olursa olsun açlık ve susuzluktan can veren masumların vebali boynumuzdadır ifadeleri ile insanı ve insani huzuru doğrudan etkileyen konularda meselenin herkesi ilgilendirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti,

'Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'da adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklar kadar Ukrayna'daki çatışmaların mağdur ettiği sabiler de bizim evlatlarımızdır. Suriye'nin kuzeyinde hayata tutunma mücadelesi veren kadınlar nasıl bizim öz kardeşimizse Batılıların refahı için gayriinsani şartlarda 15 saat çalışamaya zorlanan Asyalı emekçi kadınlar da bizim kardeşimizdir.'





Ülkelerimiz Arasında Ticareti Yüzde 25 Seviyesine Çıkarabiliriz

İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'ne dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, gelecek dönemlerde diğer İSEDAK üyelerinin de katılımı ile ülkeler arası ticaretin yüzde 25 seviyesine çıkarılabileceğini vurguladı. Öte yandan fikir ayrılıklarının olabileceği, farklı fikirlerin ortaya atılabileceği ve tüm bu ayrılıkların yaşam akışında karşılaşılabilecek olası durumlar olduğunu belirten Erdoğan, bu meselelerin çözüme kavuştuğu takdirde sorun yaratmayacağının altını çizdi.

Erdoğan, parti içinde danışma mekanizmalarına, koordinasyona ve halkla daha yakın ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu anlayışla İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. edisyonunu Ağustos ayında Konya'da düzenlediklerini ve Ekim ayında İstanbul'da 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.





Açıklamalarında yıl boyunca düzenledikleri programların birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına ve ortak projeler geliştirmelerine olanak tanıdığını belirterek, bu olumlu gidişatın devamlılığının sağlanması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, bu yılki İSEDAK Bakanlar Oturumu'nun temasını "Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın hayatımızda ne kadar kritik bir yere sahip olduğunu beraberce tecrübe ettik. Zenginin refah ve konforunu, fakirin haklarının önüne koyan mevcut sistemin insanların derdine derman üretemediği bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öyle günler yaşadık ki asgari sağlık hizmetlerine ulaşamayan yüz binlerce insan çaresizlik içinde hayatını kaybetti. Huzurevlerinden, yaşlı bakım yurtlarından, hastane kapılarından yansıyan yürek burkan manzaraları asla unutmadık. Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren böyle bir meselede dahi fahiş kar elde etme hesabını bırakmadı. İnsanlığın dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde yaşananlar, mevcut küresel sistemin çirkin yüzünü deşifre eden birer örnek olmuştur." şeklinde konuştu.

Ülkemizde insanlık değerlerinin sınandığı zor günler geçirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, elindeki imkanları büyük bir cömertlikle paylaştıklarını ifade etti. Özellikle salgın döneminde, Türkiye'nin insani yardım çabalarını vurgulayarak, toplamda 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.