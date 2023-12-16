Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyareti: İki ülke arasında ticari ilişkilerde yeni rota belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık Pazartesi günü Macaristan'a yapacağı ziyarette, siyasi ve diplomatik konuların yanında ekonomik iş birliğini de ele alacak. Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümüne denk geliyor. İki ülke, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 18 Aralık 1923'te İstanbul'da Dostluk Anlaşması imzalayarak diplomatik ilişkileri yeniden başlatmıştı.

Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban başta olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşecek. Bakanlar da Erdoğan'a eşlik edecek. Görüşmelerde, Türkiye'nin AB ile ilişkileri, Gazze'deki son gelişmeler ve Türkiye-Macaristan arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliği gündeme gelecek. Bu çerçevede, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapılacak. İki ülke bakanları, ilişkilerin her boyutunu gözden geçirerek yeni anlaşmaların altına imza atacak.

Ticaret Hacminde İlk Hedef 6 Milyar Dolar

Türk Devletleri Teşkilatı'nda yakın işbirliği içinde olan iki kardeş ülkenin önde gelen hedeflerinden biri, bu yılın 10 ayında 3,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk etapta 6 milyar dolara yükseltmek olacak. Bu rakamın 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması için de neler yapılacağı görüşülecek.

Türkiye, Macaristan'a motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar başta olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyaya kadar farklı ürünler satıyor. Bu ülkeden aldığı ürünler arasında ise makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar bulunuyor.

Türk Müteahhitlik Macaristan'da Bugüne Kadar 55 Proje Üstlendi

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi son yıllarda artış gösterdi. 2020 yılında 1,6 milyar dolar olan ihracatımız, 2021 yılının 10 ayında 1,4 milyar dolara geriledi. İthalatımız ise 2020 yılında 1,8 milyar dolar iken, 2021 yılının 10 ayında 1,9 milyar dolara yükseldi. Böylece, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 3,4 milyar dolar, 2021 yılının 10 ayında ise 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2002-2021 döneminde Macaristan'a 112 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Aynı dönemde Macaristan'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar ise 29 milyon dolar oldu.

Türk müteahhitlik firmaları, Macaristan'da bugüne kadar 55 proje üstlenerek, 1,5 milyar dolarlık iş yaptı. Teknik müşavirlik hizmetlerinde de 5 proje gerçekleştirilerek, 1,75 milyar dolarlık değer yaratıldı. Macaristan'da halen 500'e yakın Türk firması faaliyet gösteriyor.

Üçüncü ülkelerle işbirliği

Türkiye ile Macaristan, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yakın işbirliği içinde olan iki ülke olarak Afrika'daki yatırım fırsatlarını da değerlendiriyor. Sahra Altı Afrika'nın nüfusunun önümüzdeki 10 yılda yüzde 35 artması bekleniyor. Bu da firmalar için büyük bir potansiyel sunuyor. Türk ve Macar firmalarının Afrika'da yapacağı yatırımlarla, Afrikalıların kendi ülkelerinde daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Enerji Alanında Anlaşmalar

İki ülke arasında enerji sektöründe de önemli işbirlikleri geliştiriliyor. Bu yıl içinde BOTAŞ ile Macaristan'ın kamu doğal gaz şirketi MVM arasında doğal gaz ihracatı anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Türkiye, gelecek yıldan itibaren Macaristan'a doğal gaz satmaya başlayacak. Ayrıca Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısı ve doğal gaz depolama tesisleri de iki ülke arasında ortak kullanıma açılacak.

Türkiye, TürkAkım Boru Hattı ile Macaristan'a Rusya gazı taşıyan bir transit ülke konumunda. Bu durum, ileride Azerbaycan ve belki de Türkmenistan'dan alınacak spot veya uzun vadeli gaz sözleşmelerinin Macaristan'a ulaştırılmasına da imkan tanıyacak.

İki ülke arasında kara ulaştırmasının daha da ilerletilmesi konusunda da görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.