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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'Bölücü Örgütle Bağlantılı Olanların Sözü Geçmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zamanı bölücü örgütlerle ilişkili olanların Cumhur İttifakı'na hiçbir söz söyleyemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'Bölücü Örgütle Bağlantılı Olanların Sözü Geçmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemlerinde bölücü örgütlerle sarmaş dolaş olanların, Cumhur İttifakı'na karşı hiçbir söylem geliştiremeyeceklerini ifade etti.

Erdoğan, bu tür ilişkilerin ve duruşların, siyasi arenada kabul edilemez olduğunu belirterek, “Her seçim döneminde bu durumu yaşadık. Bu tür kişiler bizim karşıtımızdır ve bu konuda partimize söyleyecek hiçbir sözü olamazlar” dedi.

Seçim Süreçlerinde Partilere Dikkat

Özellikle seçim süreçlerinde partilerin duruşları ve ilişkileri üzerinde durarak, siyasi etik anlayışını vurgulayan Erdoğan, halkın bu tür tutumları görüp değerlendirdiğini söyledi. Bu bağlamda, Cumhur İttifakı'nın değerlerine ve duruşuna karşı olanların, toplumsal kabul görmeyeceğini ifade etti.

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