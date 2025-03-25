Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Terörüne Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke güvenliği ve tarihine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu ülkeyi sokakta bulmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne olan bağlılığını ortaya koyuyor. Erdoğan, geçmişten günümüze yaşanan zorluklara dikkati çekerek, Türk milletinin kararlılığını vurguladı.

Güvenlik önlemlerinin artırılacağına ve sokak terörüne karşı mücadelede kararlılık mesajı verildiğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ülkenin huzurunu sağlamanın öncelikli hedef olduğunu belirtti.