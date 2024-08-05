Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Üzerine Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarının ele alınmayan sorunlarına dair sert eleştirilerini dile getirdi. Erdoğan, "Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet etme sırasına giriyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyanın Gerçekleri

Eleştirilerin daha da derinleştiği bu dönemde, sosyal medya ve içerik denetimi konuları gündemde kalmaya devam ediyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları, sosyal medyanın toplumsal etkileri ve sorumlulukları üzerinde tekrar bir tartışma başlattı.