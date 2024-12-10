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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: 'Bölünmeye İzin Veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden bölünmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: 'Bölünmeye İzin Veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki duruma ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz" dedi.

Ülke Toprakları İçin Teminat

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte her türlü tedbiri alacaklarını belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin Suriye'deki barış ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını da vurguladı.

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