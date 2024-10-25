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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına istinaden bazı açıklamalarda bulundu. Saldırının ardından yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde terörle mücadele ettiklerini vurguladı.

Şehitlere Saygı

Yapılan terör saldırısının ardından şehit olanlar için derin bir üzüntü duyulduğunu belirten Erdoğan, bu durumu unutmadıklarını ve her zaman şehitlere sahip çıkacaklarını ifade etti.

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