Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Kayıpları İçin Bayrak Yarısına İndirme Talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya bölgesinde yaşanan yangın felaketi üzerine duygu dolu bir açıklama yaptı. Yangın nedeniyle yaşanan kayıplara karşı saygı göstergesi olarak, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımızın yarıya çekileceğini duyurdu.

Yangın Sonrası Milli Dayanışma

Erdoğan, bu uygulamanın, toplumun yangın felaketiyle ile ilgili duyarlılığını artırmayı amaçladığını belirtti. Yangınla mücadelede gösterilen çaba ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.