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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu

Yayın Tarihi: 28.03.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kocaeli'deki mitinginde konuşan Erdoğan, seçim öncesinde tur kapsamında 52 şehri ziyaret ettiklerini belirterek, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Türkiye'nin farklılıklarına rağmen büyük bir aile olduğunu ve birlik içinde olmanın önemini vurguladı.

Seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik sürece sahip çıkmanın önemine dikkat çekti ve vatandaşları sandığa gidip oy kullanmaya davet etti.

erdoğan

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