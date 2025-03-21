Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze İçin Diplomatik Temasları Hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için diplomatik çalışmaların hızlandırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze İçin Diplomatik Temasları Hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin yeniden tesis edilmesi amacıyla diplomatik temasların artırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık," ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çabalar Gözlemleniyor

Erdoğan'ın açıklamaları, uluslararası toplumun bu kritik meseledeki duyarlılığını artırma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Gazze'deki insani kriz ve süregelen çatışmalar, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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