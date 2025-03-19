Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal Lokma vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son konuşmasında vatandaşın helal lokmasına göz dikenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu hevesleri kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" diyerek, bu konudaki iradelerini bir kez daha vurguladı.

Vatandaşın Hakkına Saygı Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin sosyal adalet anlayışına dikkat çekerek, vatandaşların haklarının korunmasının önemine değindi. Bu mesaj, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için büyük bir güvence oluşturuyor.