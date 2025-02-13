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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adı İslamabad'daki Otoyola Veriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı, Pakistan'ın İslamabad kentindeki en işlek otoyol kesimlerinden birine verilecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adı İslamabad'daki Otoyola Veriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad'daki Otoyola Verilmesi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamlı bir onur söz konusu. Erdoğan'ın adının, kentin en işlek otoyol kesimlerinden biri olan F-8 kavşağını da kapsayan bölgeye verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu İslamabad'da önemli temaslarda bulunuyor. Ziyaretinin bir parçası olarak, Erdoğan'ın adının bu stratejik yol kesimine verilmesi, Türkiye-Pakistan ilişkilerini pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu karar, her iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olarak öne çıkarken, Erdoğan'ın İslamabad'daki etkisini de vurgulamış oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, adının verilmesi onuruna hazırlanan tabelayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, adının verilmesi onuruna hazırlanan tabelayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi.

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