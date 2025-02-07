DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 7,5 Milyon Riskli Bağımsız Bölüm İçin Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 7,5 milyon riskli bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 7,5 Milyon Riskli Bağımsız Bölüm İçin Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Erdoğan, 7,5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunduğunu ve bu nedenle dönüşüm çalışmalarının büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzu daha dayanıklı ve güvenli hale getirmek için kapsamlı kentsel dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da yaşayanlar için sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak en öncelikli hedefimizdir," ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda çevresel düzenlemeler ve sosyal alt yapı projeleri de yer alıyor. Bu çerçevede, vatandaşların yaşam standartlarını artıracak adımlar atılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün Türkiye'nin genelinde de önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu süreçte, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye için riskli alanların belirlenip dönüşüm sürecinin başlatılması elzemdir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!