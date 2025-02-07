Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 7,5 Milyon Riskli Bağımsız Bölüm İçin Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Erdoğan, 7,5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunduğunu ve bu nedenle dönüşüm çalışmalarının büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzu daha dayanıklı ve güvenli hale getirmek için kapsamlı kentsel dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da yaşayanlar için sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak en öncelikli hedefimizdir," ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda çevresel düzenlemeler ve sosyal alt yapı projeleri de yer alıyor. Bu çerçevede, vatandaşların yaşam standartlarını artıracak adımlar atılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün Türkiye'nin genelinde de önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu süreçte, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye için riskli alanların belirlenip dönüşüm sürecinin başlatılması elzemdir," dedi.