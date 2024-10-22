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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede önemli vurgular yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, iki ülke ilişkilerini ve küresel meseleleri ele aldı.

Türkiye-İtalya İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmenin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüşmede, Türkiye'nin İtalya ile olan ilişkilerinin her geçen gün güçlendiği ve ikili ticaret hacminin, özellikle savunma sanayi sektöründe alınabilecek kararlı adımlarla artırılabileceği vurgulandı.

İsrail'in Saldırılarına Karşı Birliktelik Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Orta Doğu'da yarattığı gerginliğin arttığını ve bu durumun uluslararası toplum tarafından durdurulması gerektiğini belirtti. İtalya'nın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde başlattığı, İsrail'e silah satışının durdurulması girişimine destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırılar

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze dahil Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve İtalya'nın bu tür saldırılara karşı tepkisini olumlu karşıladığını ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış için çaba göstermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Aile Değerlerine Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni'ye aile değerlerini ön plana çıkaran anlayışı nedeniyle teşekkür etti. Bu destek, Türkiye'nin aile kavramına yönelik benimsediği değerlere de uyum sağlamaktadır.

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