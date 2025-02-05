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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde kadınların güçlendirilmesi ve 6284 sayılı Kanun'un önemine değindi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kollarının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun ile kadınların korunmasını sağladıklarını belirtti. 'Başka hiçbir sözleşmeye, belgeye veya dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyulmayacak bir kapsayıcılıkta kadınların korunmasını temin ettik' ifadesini kullandı.

Kadınların Temsili Güçlendi

Erdoğan, tarihsel süreçte, önceki dönemlerde kadınların siyasette 'dolgu unsuru' olarak değer gördüğünü ve AK Parti ile birlikte hak ettikleri yere ulaşmaya başladıklarını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yerel yönetimlerde kadınların temsilinin güçlendiğini belirten Erdoğan, muhalefetin engelleyici tutumlarına rağmen bu başarıların elde edildiğini ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Cumhurbaşkanı, kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu dile getirerek, 'Kadın istihdam oranı yüzde 25,3'ten yüzde 33'e ulaştı' açıklamasında bulundu. Ayrıca, kadına yönelik şiddeti nitelikli suç haline getirdiklerini ve 6284 sayılı Kanun ile bu alanda önemli adımlar attıklarını aktardı.

Demokrasi Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, muhalefetin yönetimindeki bazı belediyelerde ayrımcı politikaların tekrar gündeme gelmesinin demokrasiyi zedelediğini belirtti. 'Buram buram rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin hortlatılmaya çalışılması ülkemiz demokrasisi adına utanç ve endişe vericidir' dedi.

Eski Türkiye'nin Kötü Alışkanlıkları Geçmişte Kaldı

Son olarak, eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının geride kaldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu vatanın, devletin, belediyelerin ve diğer kurumların yegane sahibi Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, muhafazakarı, seküleri ile 85 milyonun tamamıdır' ifadelerini kullandı. Hükümetin önümüzdeki çeyrek asra ilişkin geniş vizyonla hareket edeceğini belirtti.

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