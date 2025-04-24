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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Marjinallere Kulak Asmamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Marjinallere Kulak Asmamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız" dedi.

Marjinal Seslere Kulak Asmayın

Erdoğan, bu projelerin toplum için hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, direnç gösteren marjinal grupların görüşlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Amacın, vatandaşların güvenli ve çağdaş yaşam alanlarına kavuşması olduğunu vurguladı.

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