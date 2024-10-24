Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Lideri Nguesso ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso ile Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin lideri Denis Sassou Nguesso ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, BRICS Zirvesi kapsamında yapıldı.
Görüşmenin Detayları
Görüşme, medya kapalı olarak yapıldı ve iki lider arasında karşılıklı olarak çeşitli konular ele alındı. Görüşmeye, Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Önemli Bir Adım
Bu görüşme, Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak kaydediliyor.