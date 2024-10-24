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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Lideri Nguesso ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso ile özel bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Lideri Nguesso ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nin lideri Denis Sassou Nguesso ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, BRICS Zirvesi kapsamında yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, medya kapalı olarak yapıldı ve iki lider arasında karşılıklı olarak çeşitli konular ele alındı. Görüşmeye, Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Önemli Bir Adım

Bu görüşme, Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak kaydediliyor.

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