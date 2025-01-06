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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Meselesinde Kararlılığını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız Filistin Devleti'nin mutlaka kurulacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Meselesinde Kararlılığını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'nin Kurulacağına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devletinin mutlaka kurulacağını vurguladı.

Kudüs’ün Önemi

Yaptığı açıklamada Kudüs’ün hem Filistin hem de Müslümanlar için taşıdığı önemi dile getiren Erdoğan, uluslararası alanda bu konuda kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Erdoğan, tüm ülkeleri Filistin'in hakları konusunda daha etkili bir tavır almaya davet etti. Bu bağlamda, Filistin'in bağımsızlığının sağlanması adına atılacak adımların önemine dikkat çekti.

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