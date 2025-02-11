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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'dan Endonezya'ya Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçağıyla Malezya'dan Endonezya'ya seyahat etti. Erdoğan'a birçok üst düzey yetkili eşlik etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'dan Endonezya'ya Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya Uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmek üzere Malezya'dan ayrıldı.

Erdogan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'dan ayrıldı.

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