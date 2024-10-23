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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son dönemde TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.)’a yönelik terör saldırısı gündeme geldi.

Rutte, gerçekleştirilen görüşme sırasında, TUSAŞ’a yapılan saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Genel Sekreter, bu çirkin saldırıya karşı Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

TUSAŞ’a yönelik bu saldırı, hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler bağlamında önemli tartışmalara yol açmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti ve güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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