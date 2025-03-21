Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz Ateşini Yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Nevruz Günü etkinliğinde ateşi yakarak geleneği sürdürdü ve gençlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz Ateşini Yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Nevruz Ateşini Yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında nevruz ateşini yaktı. Etkinlik, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından başladı.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne gelerek, burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu etkinlik hakkında bilgi verdi.

Nevruz Geleneği

Nevruz geleneği çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Ayrıca, Türki cumhuriyetlerden gelen gençlerle geleneksel kıyafetleri eşliğinde sohbet etti.

Ateşin Yakılması

Daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında, meşaleyle nevruz ateşini yakan Erdoğan, ilk olarak Zorlu ile birlikte ateşin üzerinden atladı. Etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden geçti.

Bu gelenekle birlikte, bir kez daha Nevruz'un kardeşlik ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında nevruz ateşini yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı kapsamında nevruz ateşini yaktı.

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