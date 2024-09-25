DOLAR
34,1 -0,02%
EURO
38,17 -0,11%
ALTIN
2.914,18 0,09%
BITCOIN
2.192.736,93 -0,17%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ilişkileri güçlendirecek adımlar atılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistani Başbakan Şahbaz Şerif'i 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta bulunan Türkevi'nde kabul etti.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok alanda işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı adımlar atma kararlılığını yineleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını bildirdi.

Gazze’deki Durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması için gösterilen çabaların artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin kalıcı bir ateşkes sağlanması, barışa giden yolun açılması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü
3
Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Çocuğun Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında
4
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'a Kitap Hediye Etti
6
İsrail'in Suriye'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Gündemde
7
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı