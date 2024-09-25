Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistani Başbakan Şahbaz Şerif'i 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta bulunan Türkevi'nde kabul etti.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok alanda işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı adımlar atma kararlılığını yineleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını bildirdi.

Gazze’deki Durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması için gösterilen çabaların artırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin kalıcı bir ateşkes sağlanması, barışa giden yolun açılması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.