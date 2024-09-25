Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'a Kitap Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kitap Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında özel bir hediye takdim etti.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Erdoğan, Türkevi'nde ağırladığı Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı sundu. Bu nazik jest, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kitap, sosyal adalet ve dünya barışı konularında önemli mesajlar içeriyor. Bu hediyenin, iki lider arasında dostane bir diyalog başlatması umut ediliyor.