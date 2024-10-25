Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO Uluslararası Fuarını Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, altı bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Stant Gezisi ve Bilgi Alışverişi

Fuarın açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilenen stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Yerli Teknolojilerin İncelenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN, DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ gibi firmaların sunmuş olduğu yerli ve milli savunma teknolojilerini detaylı bir şekilde inceledi. Fuarda sergilenen çeşitli ürünler hakkında yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Şehitler Anısına Saygı Ziyareti

Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için hazırlanmış alanı ziyaret eden Erdoğan, saygı duruşunda bulunarak anılarını andı.

Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle birlikte fuardan ayrıldı.