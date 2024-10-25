DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,1 0,12%
ALTIN
3.018,56 -0,28%
BITCOIN
2.324.324,04 0,63%

Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Fuarı'nda yerli savunma sanayisinin gelişimini inceleyerek yetkililerle görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO Uluslararası Fuarını Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, altı bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Stant Gezisi ve Bilgi Alışverişi

Fuarın açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilenen stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Yerli Teknolojilerin İncelenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN, DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ gibi firmaların sunmuş olduğu yerli ve milli savunma teknolojilerini detaylı bir şekilde inceledi. Fuarda sergilenen çeşitli ürünler hakkında yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Şehitler Anısına Saygı Ziyareti

Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için hazırlanmış alanı ziyaret eden Erdoğan, saygı duruşunda bulunarak anılarını andı.

Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle birlikte fuardan ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi
3
Miyav Kukla Oyunu, İstanbul'da Prömiyer Yapıyor
4
Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti
6
Şanlıurfa'da Yangından Kurtulan Çocuklar
7
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden Kayıp Sağlık Çalışanları

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu