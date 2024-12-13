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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli İl Kongrelerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli'de AK Parti 8. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli İl Kongrelerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine Katılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Aynı gün, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne de iştirak edecek.

Etkinlik Programı

14:00'te Sakarya'da başlayacak olan kongre, ardından 16:30'da Kocaeli'deki kongre ile devam edecek.

Bu önemli etkinliklerde, AK Parti'nin geleceğine dair hedefler ve stratejiler paylaşılacak.

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