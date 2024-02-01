Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şeriata düşmanlık dinin bizatihi kendisine husumettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki ''Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni''nde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasında, 1 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen Gazze protestosunun ardından ortaya çıkan Kelime-i Tevhid bayrağı polemiği de yer aldı. Erdoğan, "Şeriat düşmanlığı var.." diyerek, "Şeriata düşmanlık, esasında dinin bizatihi kendisine husumettir." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkan noktaları şunlardı:

Erdoğan, İslam'a ve Kur'an'a yönelik saldırıları eleştirerek, din görevlilerine önemli görevler düştüğünü vurguladı. Erdoğan, Türk milletinin İslam'la yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, İslam'ı Türk'ten, Türk'ü İslam'dan ayırmaya çalışanlara tepki gösterdi. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Zaman zaman hadisle alay eden bazı kendini bilmezleri görüyoruz, duyuyoruz. Sizler bunlara zaten gereken dersi verecek ve hepimiz Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmak suretiyle Kur'an nasıl güçlü şekilde geldiyse güçlü şekilde kıyamete kadar gidecektir. Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten Türk'ü de İslam'dan koparan, ayrıştıran, arasına sahte duvarlar ören anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur."

İSLAM'I TÜRKİYE'DEN TÜRKİYE'Yİ İSLAMDAN AYIRAMAZSINIZ

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yürütülen iki yüzlü bir saldırı kampanyasına dikkat çekerek, milletin tarihini, kültürünü ve dinini hedef alanlara karşı uyarılarda bulundu. Erdoğan, Türk milletinin İslam'la yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, İslam'ı Türk'ten, Türk'ü İslam'dan ayırmaya çalışanlara tepki gösterdi. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:



Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevreler tarafından aynı amaca hizmet eden çift kulvarlı kampanya yürütülüyor. Bunlardan ilki İslamsız Türklük tanımlarıdır. Milletimizi ayakta tutan tarihi kültürel değerleri tahrip edilmek isteniyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öge haline getirme teşebbüsleridir. Burada gaye milletin mayasını bozmaktır. Kampanyanın ikinci kulvarında ise şeriat düşmanlığı vardır. Şeriata düşmanlık dinin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak tercih meselesidir ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur.

DİN GÖREVLİLERİNE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Erdoğan, İslam'a ve Kur'an'a yönelik saldırıları eleştirerek, din görevlilerine önemli görevler düştüğünü vurguladı. Erdoğan, Türk milletinin İslam'la yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, Kelime-i Tevhid bayrağına karşı çıkan baroları ve milletin değerlerini aşağılayan zihniyeti sert bir dille kınadı. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Bu ülkenin kimi baroları çıkıyor Kelime-i Tevhid'in yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Kimliksizleştirme politikaları Türkiye'ye dair hiçbir hayali olmayan zihni sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır. Kılık kıyafetine göre insanımızı ötekileştirdiler. Bu kadar basitler. Millete ait tüm kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler, kılık kıyafete göre insanımızı ayırdılar."

TÜRK MİLLETİ İSLAM'LA YOĞRULMUŞ BİR MİLLET

Erdoğan, din görevlilerine hitaben, milletin manevi değerlerini korumak ve yaymak için çalışmalarını istedi. Erdoğan, Türk milletinin İslam'la yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, din konusunda yanlış ve ön yargılı bir tutum sergileyenlere karşı uyarılarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Sizlerin de samimi gayretleriyle milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum. Hangi kökene, mezhebe ve hayat tarzına sahip olursa olsun hiçbir insanımızın din konusunda yanlış, ön yargılı bir anlayışla kuşatılmasını temenni etmeyiz."

DİN GÖREVLİLERİ YALNIZ CAMİ İLE SINIRILI DEĞİL

Erdoğan, din görevlilerinin sadece cami ve Kur'an kursları ile sınırlı olmadığını, toplumun manevi rehberleri olduğunu söyledi. Erdoğan, imam hatiplerin namaz vakitlerinin dışında da halkın önderi ve örnek şahsiyeti olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Din görevlilerimiz kendilerini cami ve Kur'an kursları ile sınırlamaları düşünülemez. imam hatiplik sadece namaz vakitlerinde icra edilen bir vazife değildir. İmam demek aynı zamanda içinde yaşadığı halkın önderi ve parmakla gösterilen örnek şahsiyeti demektir."

SAPKIN AKIMLARA KARŞI UYANIK OLUN

Erdoğan, din görevlilerinin toplumun manevi boşluklarını doldurması gerektiğini söyledi. Erdoğan, sosyal medya şarlatanları, zehir tacirleri, küresel güçler ve sapkın akınlar gibi tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, PKK terörünün cehalet ve geri kalmışlık kaynaklı olduğunu belirterek, hiçbir gencin ihanet ve terör tuzağına düşmemesi için mücadele edeceklerini ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"Sizin bıraktığınız her boşluk ya sosyal medya şarlatanları ya zehir tacirleri ya küresel güçlerin teşvikiyle yaygınlaşan sapkın akınlar tarafından mutlaka doldurulacaktır. PKK belasının geri planında cehalet, geri kalmışlık vardır. Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz."

HOCA KILIKLI SAHTEKAR

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir ihaneti olarak nitelendirerek, milletin demokrasiye ve iradeye sahip çıktığını söyledi. Erdoğan, gençlerin alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durması gerektiğini vurgulayarak, din görevlilerine bu konuda sorumluluklar düştüğünü hatırlattı. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz. Gençlerimizin alkol uyuşturucu ile kendilerini heba etmesine seyirci kalamayız."

FİLİSTİN ABLUKA ALTINDA

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, Filistinli kardeşlerine destek verdi. Erdoğan, Filistin'in işgal altında olduğunu ve Gazze'nin abluka altında olduğunu belirterek, Filistin davasının Türkiye'nin davası olduğunu söyledi. Erdoğan, Filistinli gençlerin eğitimine önem verdiklerini ve Filistin'e yardım göndermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasının detayları şöyle:

"İsrail-Filistin arasında yaşananları görüyorsunuz orada o Filistinli kardeşlerimize bu zalim İsrail'in neler yaptığını gördünüz. Rabbim bunları kahrı perişan eylesin inşallah. Öyle bir nesil yetiştirmeliyiz ki Filistin'in düştüğü duruma düşmeyelim. Filistin ve Gazze'nin sizlere ihtiyacı var.''