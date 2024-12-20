DOLAR
35,19 -0,28%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.960,83 -0,95%
BITCOIN
3.400.920,15 0,09%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Özgürlüğün Şafağı Söküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunarak özgürlük vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Özgürlüğün Şafağı Söküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kritik Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durum hakkında önemli ifadelerde bulundu. Erdoğa, "61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır" dedi. Bu açıklamasıyla, Suriye’deki iç savaş ve sonrasındaki gelişmelere dikkat çekti.

Özgürlük Vurgusu

Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken, ülkenin geleceği için umut verici ifadeler kullandı. Hükümetin, Suriye halkının özgürlüğü için atılan adımların yaşamsal önem taşıdığını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye politikasının yanı sıra, bölgedeki karışıklıkların sona erdirilmesi adına atılan adımları da gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
DSÖ: Lübnan Sağlık Sistemi Zorlu Süreçten Geçiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Konuştu
4
Gaziantep'te 95 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
5
Sinop'ta 3. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
6
Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider'den Su Tasarrufu Çağrısı
7
Bakan Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık Yargı Darbesi Hakkında Sert Mesajlar

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor