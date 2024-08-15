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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin için Olağanüstü Toplantıya Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin ile ilgili olağanüstü toplantıyı izledi ve önemli isimlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin için Olağanüstü Toplantıya Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Filistin konulu olağanüstü toplantıya katılım gösterdi. Erdoğan, toplantı sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını Cumhurbaşkanlığı locasından takip etti.

Önemli İsimlerle Birlikte

Lokasyonda Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan eşlik etti. Toplantı sırasında Erdoğan, günün anısına Türk ve Filistin bayraklarını simgeleyen atkıyı takarak Abbas'ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı.

Özel Görüşme

TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşmaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve çeşitli milletvekilleri de katıldı. Erdoğan, toplantının ardından Abbas'ı aracına kadar uğurlayarak elini bırakmadı.

Filistin Konulu Sergi

Meclis Şeref Salonu'nda, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Sergide ayrıca, Filistin ile ilgili Osmanlı arşiv belgeleri ve TBMM'nin Filistin hakkında daha önceki deklarasyonlarına da yer verildi.

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