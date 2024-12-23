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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Yapılanmalarına İzin Verilmeyecek

Erdoğan, Suriye ve bölge için terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Yapılanmalarına İzin Verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına kesinlikle yer olmadığını vurguladı. Erdoğan, terör örgütleri PKK ve uzantıları için de net bir duruş sergileyerek, "PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bölgedeki güvenlik dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratacağa benziyor.

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