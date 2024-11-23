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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası STK Fuarı ve Öğretmenler Günü Etkinliklerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda STK Fuarı ve Pullman İstanbul Hotel'de Öğretmenler Günü etkinliklerine katılacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 07:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası STK Fuarı ve Öğretmenler Günü Etkinliklerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da önemli etkinliklere katılmak üzere programını belirledi.

Uluslararası STK Fuarı

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası STK Fuarı'na katılacak. Bu fuar, sivil toplum kuruluşlarının çeşitli projelerini ve etkinliklerini sergileyeceği önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.

Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na iştirak edecek. Eğitim camiasını yakından ilgilendiren bu etkinlikte, öğretmenlerin atanmasına yönelik önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.

Etkinliklerin saatleri ise 14.00 ve 18.00 olarak planlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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