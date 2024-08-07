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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'dan Önemli Görüşme

Erdoğan, Maduro ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkileri ve Venezuela'daki seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'dan Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşme, iki ülkenin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldı.

Seçimlerin Hayırlara Vesile Olması Beklentisi

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki yaklaşan seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ayrıca, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Venezuela Halkına Refah Dileği

Erdoğan, Venezuelalıların huzur, refah ve esenlik içinde yaşamaları için iyi dileklerini iletti. Bu bağlamda, Türkiye'nin sağladığı destek ve işbirliğinin önemine değindi.

Filistin Desteği Takdirle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'nın Filistin konusundaki duruşunu ve İsrail zulmüne karşı gösterdiği desteklerini takdirle karşıladı. Bu durumun, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendireceğine işaret etti.

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