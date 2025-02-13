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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde 24 Belge İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde 24 belge imzalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde 24 Belge İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısında önemli gelişmelere imza attıklarını duyurdu. Toplantı sonucunda, Türkiye'nin ikili ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

24 Yeni Belge İmzalandı

Erdoğan, toplantı kapsamında 24 belgenin imzalandığını ifade ederek, bu mutabakatların iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağına inandığını kaydetti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki stratejik konumunu güçlendirirken, regionel işbirliklerinin önemini de ortaya koyuyor.

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