Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yıldız'dan CHP Sözcüsü Yücel'e Sert Tepki

Cevdet Yılmaz, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in üslubunu eleştirerek, 'Hakikat çirkin sözlerle örtülemez' dedi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 23:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yıldız'dan CHP Sözcüsü Yücel'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'ye Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Parti İçindeki Eğilimler ve Sözlerin Etkisi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yücel'in paylaşımlarına değinerek, "Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarf edilen seviyesiz sözler, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir" ifadesine yer verdi.

Vahim Üslup ve Tarihi Duruş

Yılmaz, kullanılan vahim üslubun, "tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlık" olduğunu vurguladı. Ayrıca, Suriye örneği üzerinden tarihin doğru tarafında duramamanın kifayetsizliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın Liderliği ve Hizmetleri

Yılmaz, "Defalarca demokratik seçimlerde halkımızın desteğine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sayısız eser ve hizmetle ülkemizi uluslararası yarışta ön sıralara taşıdığı gibi, haktan ve mazlumlardan yana duruşuyla daha adil bir dünya arayışının bayraktarı olmuştur" dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın aziz milletimizden aldığı güçle, "mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edeceğini" sözlerine ekledi.

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