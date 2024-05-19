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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı: "Milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs'ı milli birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak kutladı. Yılmaz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çektiği mesajında, gelecek nesillere duyulan güveni ve vatan sevgisini vurguladı

Yayın Tarihi: 19.05.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı: "Milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla milli birlik ve beraberliği vurgulayan bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaparak, 19 Mayıs 1919'un milletin milli birlik ve beraberliğinin gücünü tüm dünyaya gösterdiği önemli bir simge olduğunu belirtti.

Mesajında Türk milletinin tarihinden aldığı güce vurgu yapan Yılmaz, kahraman, cesur ve vatanı için mücadele etmeyi bir vazife olarak gören milletin, geçmişten bugüne aynı kararlılıkla ay yıldızlı al bayrağı yeni zirvelere taşımaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin güçlü yarınlarını inşa etme azmiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yılmaz, mesajında ayrıca geleceğin teminatı olan gençlere duyulan güveni vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı için canlarını feda eden tüm kahramanları saygı, şükran ve minnetle andığını belirtti. Mesajını "105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleriyle tamamladı.

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