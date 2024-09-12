Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erken Seçim Uyarısı

Türkiye'nin Fırsat Penceresi Erken Seçim Söylemleriyle Gölgelenmemeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin mevcut seçimsiz döneminin oldukça değerli olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu dönemi erken seçim tartışmaları ve siyasi polemiklerle gölgelememeliyiz," şeklinde konuştu.

Yılmaz, açıklamalarında, "Bu fırsat penceresi, halkın gerçek gündemi ile uyuşan bir anlayışla değerlendirilmelidir. Erken seçim talepleri ve siyasi çekişmelerin Türkiye'ye yarar sağlamadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AAtölye'de yapılan basın toplantısında konuşan Yılmaz, Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte, geleceğe dair umut ve fırsatların değerlendirilebilmesi gerektiğini, bu tür tartışmaların ülkenin gelişimine olumsuz etkide bulunduğunu belirtti.