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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantep Valiliği'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantep Valiliği'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Gaziantep Valiliği'nde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'teki programları çerçevesinde Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz'ın bu ziyaretinin, şehrin yönetim yapısını ve yürütülen projeleri yakından tanımak amacı taşıdığı belirtildi.

Vali Çeber ile Görüşme

Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından karşılanan Yılmaz, öncelikle şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Vali Çeber, şehrin çeşitli faaliyetleri hakkında Yılmaz'a bilgi sundu.

Yılmaz'a Eşlik Eden İsimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a bu ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

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