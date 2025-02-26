Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dijital Bağımlılık ve Gençlere Yatırımları Vurguladı

Cevdet Yılmaz, Büyük Gençlik Buluşması'nda dijital bağımlılık ve gençlere yönelik destekleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dijital Bağımlılık ve Gençlere Yatırımları Vurguladı

Büyük Gençlik Buluşması’nda Dijital Bağımlılık Uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması programında önemli mesajlar verdi. Yılmaz, dijital bağımlılık, dezenformasyon ve bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

20 Yıldır Gençlere Yatırım Yapıyoruz

Yılmaz, kalkınma ve gelişme anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurgulayarak, son 22 yıldır gençlere ve çocuklara büyük yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Eğitim altyapısına yapılan yatırımların yanı sıra, okul öncesinden üniversiteye kadar yeni üniversiteler kurarak yüz binlerce öğretmen istihdam ettiklerini hatırlattı.

Ücretsiz Eğitim ve Hibe Destekleri

Programda Yılmaz, eğitim kitaplarının ücretsiz verildiğini ve üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini belirtti. Ayrıca, üniversitelere 1 milyon kişilik yurt kapasitesi kazandırıldığını, yurt sayısının 862'ye çıktığını belirterek, gençlere burs olanakları sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Lisans derslerinde 3 bin lira, yüksek lisans için 6 bin lira ve doktora öğrencilerine 9 bin lira burs verildiğinin altını çizdi.

Girişimcilik Destek Programı: İŞKUR

Cevdet Yılmaz, gençlerin girişimciliğini desteklemek amacıyla İŞKUR'un Gençlik Programını başlattıklarını belirtti. Üniversite öğrencilerinin kısmi zamanlı çalışma imkanı bulabileceğini vurguladı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Yılmaz, dijital bağımlılığın sadece gençler için değil, tüm toplum için bir tehdit olduğunu dile getirerek, bu bağlamda çeşitli mücadelelerin sürdüğünü ifade etti. Madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığına karşı olan çalışmaların da devam ettiğini belirten Yılmaz, ailenin bu konuda oynadığı kritik role de değindi.

Diyanet İşleri Başkanlığına Destek

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, gençler için destek fonları oluşturduklarını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fedakar çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Ramazan Ayı Mesajı

Yılmaz, konuşmasının sonunda Ramazan ayına da değinerek, herkesin sıhhatle bu mübarek ayı geçirmesini diledi. Ramazan’ın bereketli bir ay olduğuna işaret eden Yılmaz, Diyanet camiasına sahada gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diledi.

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