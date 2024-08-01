Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Esir Takası Türkiye'nin Diplomatik Başarısıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Esir Takası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen esir takasının, Türkiye'nin çözüm üretme odaklı uluslararası konumunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MİT'in Rolü ve Diplomatik Girişimler

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın çok taraflı diplomasisi sayesinde bugünkü esir takasının mümkün olduğunu vurguladı. "Dünya üzerindeki zor koşullarda Türkiye'nin barış ve güven ülkesi olarak rolüne önem veriyoruz." dedi.

Esir Takası Detayları

Temmuz ayında yapılan diplomatik müzakerelerin ardından, ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Belarus gibi ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin takasının Türkiye'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Teşekkür ve Tebrikler

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkenin güven ve istikrarına olan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, bu süreçte etkin rol oynayan MİT Başkanlığı ekibine de tebriklerini sundu.