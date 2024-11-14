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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Girne Asker Hastanesi Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin sağlık sistemini güçlendirecek projelerin devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Girne Asker Hastanesi Açılışında Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Aralık 1963 tarihli Girne Asker Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gelişip güçlenmesi, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi ayakları üstünde durması ülkemizin temel önceliklerindendir" dedi.

KKTC'nin Geçmişi ve Sağlık Hizmetleri

Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya ziyarette bulunan Yılmaz, 24 Aralık 1963'ün KKTC'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, bu tarihin yaşanan acıların önemli bir sembolü olduğunu belirtti. Hastanenin isminin bu tarihi anla özdeşleşmesinin, vefa borcunun bir ifadesi olduğunu bildirdi.

Yılmaz, "24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması adına askeri hastanemize bu tarih verildi. Vatan uğruna yaşanan kayıpların hatırlanması için bu hastane önemli bir görev üstlenecektir" diye konuştu.

Yeni Girne Asker Hastanesi

Yeni Girne Asker Hastanesi, 340 milyon Türk lirası bütçe ile inşa edildi ve 100 yatak kapasitesiyle bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. 37.500 metrekarelik alan üzerine kurulan hastane, 18.472 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde 31 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 24 çift yataklı hasta odası ve yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu modern sağlık hizmetinin çağın gerekliliklerine uygun olarak tasarlandığını ve Kıbrıs Türkü vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün Desteklenmesi

Yılmaz, KKTC'nin kalkınmasını destekleyen projelerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, tarımsal su temini ve dijital dönüşüm süreçlerine de değindi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, gücünü artıracak projelerle yanlarında olacağız" dedi.

Açılışın ardından Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte hastaneyi gezdi ve tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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