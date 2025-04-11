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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Antalya’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile önemli bir görüşme yaptı. Görüşme, NEST Kongre Merkezi'nde 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde gerçekleşti.

Antalya'da düzenlenen forumda, iki liderin ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele almaları bekleniyor. Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların da gündeme gelmesi muhtemel.

Bu görüşme, bölgedeki gelişmeler açısından dikkatle izleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)...

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

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