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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Turizmde Yeni Bir Dönem Başlatmalıyız'

Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda turizmin kritik öneme sahip olduğunu ve yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Turizmde Yeni Bir Dönem Başlatmalıyız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, turizmin büyük bir ekonomik aktivite olduğunu vurguladı. Yılmaz, 2033 yılına kadar 15,5 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük öngörüldüğünü ve 430 milyon kişiye istihdam sağlanacağına dair beklentiler bulunduğunu belirtti. Türkiye olarak bu küresel pastadan daha fazla pay almak istediklerini ifade etti.

Turizm Sadece Ekonomik Değil

Konuşmasında turizmin sadece ekonomik bir etkinlik olmadığını aktaran Yılmaz, bu sektörün ekonomik ve sosyal boyutlarının öneminin arttığını vurguladı. "Dünyamızın savaşlara değil, barışa ihtiyacı var. Huzurlu bir ortama ve sosyal refahın artmasına ihtiyaç var" dedi.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Yılmaz, turizmin güvenlikten ne kadar etkilendiğinin farkında olduklarını belirterek, "Daha güvenli bir dünya hem insani açıdan hem turizm açısından önemli" şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin alt orta gelir grubundan üst orta gelir ligine geçtiğini dile getirdi.

Yeni Vizyon için Çağrı

Yılmaz, "Turizmde de yeni bir döneme, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var" diyerek, bu süreçte turizmin kritik bir rol oynadığını belirtti. Tüm sektörlerde bir dönüşüm sağlamak için çalışacaklarının altını çizdi.

Yüksek Gelirli Ülke Olma Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflerinin bulunduğunu, bunun yanı sıra daha nitelikli turizm oluşturmak istediklerini ifade etti. Yılmaz ayrıca, 12. Kalkınma Planı'nın yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde belirlendiğini belirtti.

Belirsizliklerin Azaltılması

Son olarak, Yılmaz, seçim sonrası dönemde belirsizliklerin azaldığını ve bu dönemin orta ve uzun vadeli konulara daha fazla yoğunlaşma fırsatı sunduğunu dile getirdi. Türkiye’nin sürdürülebilir bir refah sağlamak amacıyla uzun vadeli politikalar geliştirerek çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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