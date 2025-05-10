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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti ve sanatı gelecek nesillere aktarma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nı ziyaret etti.

Sosyal Medyada Vurgu Yaptı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fuarın İslam sanatlarının estetik, zarafet ve derin anlam dünyasını hem ülkeye hem de dünyaya tanıtma açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Sanat ve Gelecek Nesiller

Sanatı bir medeniyet dili olarak gören ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın önemini her fırsatta vurgulayan sanatçıları ve bu etkinlikte emeği geçen tüm paydaşları tebrik eden Yılmaz, "Fuar ziyaretimiz sırasında gençlerimizin yoğun ilgisine bizzat tanık olmak, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu." ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Bu güzide etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığına, Başkan Sayın Ali Erbaş'a ve ekibine teşekkür eden Yılmaz, fuar boyunca gösterilen ilginin önemine dikkat çekti.

Eşlik Eden İsimler

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2) da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2) da eşlik etti.

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