Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Türkiye İçin Yeni Anayasa Üzerinde Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Çankaya Köşkü'nde Toplandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu hedeften vazgeçmiş değiliz." ifadelerini kullandı. Tunç, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Hukuk Politikaları Kurullarının Önemi

Tunç, bu kurulların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle devreye alınan önemli tavsiye mekanizmaları olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda Hukuk Politikaları Kurulu'ndan büyük ölçüde faydalandıklarını vurguladı. Son 23 yıl içinde hukukun üstünlüğü, adaletin demokratikleşmesi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Reform Süreci

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin önemli reformlara imza attığını kaydetti. Özellikle 27 Nisan e-bildirisi sonrası hukuk alanında yenilikçi adımlar atıldığına değindi. Tunç, "Çeyrek asırlık bir dönemde, 80 yıllık ihtiyaca yanıt vermeyen kanunları yeniledik." şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Tunç, mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunu belirterek, "Bir darbe anayasası olması bile değişim gerektiren bir durumdur." dedi. Anayasa üzerindeki değişimlerin yeknesaklığı bozduğuna dikkat çekti. Bakan Tunç, "Yeni bir anayasaya acilen ihtiyacımız var ve bu konuda kararlılığımızı koruyoruz." dedi.

Uzlaşmanın Önemi

Yargı teşkilatında planlı reformlar yapıldığını hatırlatan Tunç, Türkiye'nin yeni anayasa hedefi için anlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin öngörülebilir bir adalet sistemi hedeflediğini belirtti.

Kurul Üyelerine Başarı Dilekleri

Toplantıda, kurula yeni katılan üyeleri tebrik ederken, onlara başarılı çalışmalar dileklerini iletti.

Mehmet Uçum'dan Açıklamalar

Toplantıda söz alan Mehmet Uçum, yeni anayasa ihtiyacının Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Meclis'in yeni bir anayasayı geniş bir kabulle halkın onayıyla gerçekleştireceğine inandığını açıkladı.

Toplantıya ayrıca Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar ve Hurşit Yıldırım ile kurul üyeleri de katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum (sol 4) başkanlığındaki Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar (sağ 4) ve Hurşit Yıldırım (sağ 2) ile kurul üyeleri de bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum (sol 4) başkanlığındaki Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar (sağ 4) ve Hurşit Yıldırım (sağ 2) ile kurul üyeleri de bulundu.