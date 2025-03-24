Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Külliye'de saat 15.15'te başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:32
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi.

Toplantının Ayrıntıları

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başladı. Görüşmelerin detayları ve sonuçları ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

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