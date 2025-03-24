Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi.
Toplantının Ayrıntıları
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başladı. Görüşmelerin detayları ve sonuçları ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.