Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Ulusun Annesi' Dijital Sergisi Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Ulusun Annesi' Dijital Sergisi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ulusun Annesi' adlı dijital sergi, BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı olan Şeyha Fatima Bint Mubarak adına açıldı.

Sergide Kadınların Güçlendirilmesi Vurgulanıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere kapılarını açan bu sergi, kadınların toplumsal konumunu güçlendirme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma konularında önemli bir rol üstlenen Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın hayatından kesitler sunuyor. Ayrıca, sergide yer alan materyaller, Şeyha Fatima'nın kadınların güçlendirilmesi ve aile ile toplum gelişiminin desteklenmesi konusundaki öncülük ettiği girişimleri ve uluslararası düzeydeki insani katkılarını ortaya koyuyor.

Açılışta Üst Düzey Katılım

Serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve birçok üst düzey yetkili katıldı. Bakan Göktaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada serginin önemine vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, "Ulusun annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak, hem ülkesinde hem uluslararası boyutta kadınları, kız çocuklarını ve aileyi güçlendirmeye yönelik birçok insani çalışmaya öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı. Ayrıca serginin daha önce New York ve Moskova'da düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, bu etkinliğin Ankara'da gerçekleştirilmesinin mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Dostlukların Simgesi

Bakan Göktaş, "Bu sergiyi açmamız, iki dost ve kardeş ülkenin dostluğunun da bir simgesidir." diyerek, geçen ay Şeyha Fatima'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve insani yardım, kadınlar ve kız çocukları konularında önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, kadınlara ve kız çocuklarına verdikleri desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Şeyha Fatima Bint Mubarak'a teşekkürlerini iletti.

Açılışın devamında, sergi alanında müzik dinletisi gerçekleştirildi ve katılımcılara kahve ile hurma ikram edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve "Ulusun Annesi" ünvanıyla tanınan, BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına hazırlanan "Ulusun Annesi" dijital sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri ve bakan eşleri ile üst düzey yetkililer katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve "Ulusun Annesi" ünvanıyla tanınan, BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına hazırlanan "Ulusun Annesi" dijital sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri ve bakan eşleri ile üst düzey yetkililer katıldı.