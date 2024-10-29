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Cumhuriyet'in 101. Yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi Antalya'da Açıldı

Antalya'da AGC tarafından düzenlenen sergide Cumhuriyet'in tarihi anları sergilendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:54
Cumhuriyet'in 101. Yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi Antalya'da Açıldı

Antalya'da Sergi Heyecanı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından organize edilen "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi" açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Nirvana Hotels ile işbirliği içinde Nirvana Cosmopolitan Hotel'de gerçekleşen sergi, Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi anlarını ve gazete sayfalarını bir araya getirdi.

Turistlerin de İlgilisi Üzerine

Sergide, geçmişten günümüze Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ait fotoğraf kareleri sergilendi. Açılışta davetlilerin yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

AGC Başkanı İdris Taş'ın Açıklamaları

AGC Başkanı İdris Taş, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını vurguladı. Taş, Türk basınının Cumhuriyet döneminde büyük bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk basını, Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında halkı örgütlemede önemli bir özveri göstermiştir. Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında da her zaman değerlerine sahip çıkmıştır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası korumak basının asli görevlerinden biridir ve bu duruşumuz sonsuza dek değişmeyecektir," dedi.

Gelecek Yıllar için Planlar

İlk defa böyle bir sergi düzenlediklerini belirtmiş olan Taş, bu sergiyi her yıl 28 veya 29 Ekim'de tekrarlayacaklarını açıkladı.

Önemli Katılımcılar

Açılış etkinliğine CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ile Aliye Coşar, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve AGC yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetliler de katıldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve...

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve...

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

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