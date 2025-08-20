Dalaman'da Otomobilden Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Dalaman'da otomobil yangını ormana sıçradı, ekipler müdahale etti

Atakent Mahallesi'nde büyümeden kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Atakent Mahallesi yolunda bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, bölgedeki yazlık sitelere ulaşmadan ve daha geniş alanlara yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Müdahale sırasında yoğun çalışmalar yapılarak yangının çevreye verdiği zarar en aza indirildi.

Yangında söz konusu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması yürüttü ve yangının yeniden alevlenmesini önlemek için önlemler alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.