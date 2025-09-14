Datça'da Tekneyle Kaçış Girişimi: 8 FETÖ Şüphelisi ve 2 Personel Tutuklandı

Datça'da tekneyle yurt dışına kaçış girişimi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen kişiler hakkında düzenlenen operasyonda 8 FETÖ şüphelisi ve teknenin personelinden ikisi tutuklandı.

Operasyonu yürüten birimler

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan daha önce adli işlem görmüş ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Durum tespiti ve gözaltılar

Palamutbükü Koyu açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknedeki FETÖ şüphelisi 8 kişi ile 3 tekne personeli gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller

Teknede yapılan aramada ele geçirilenler arasında 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram uyuşturucu madde, 3 kenevir yağlı el ve vücut kremi, 1 kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevir yağlı kurabiye, 40 kenevir çayı ve 2 kenevirli şeker bulundu.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 FETÖ şüphelisi ile 2 tekne personeli tutuklandı, diğer bir tekne personeli ise serbest bırakıldı.

