Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık 2025'te başlıyor ve rotaya olan ilgi nedeniyle birçok seferin biletleri haftalar öncesinden tükenmiş durumda.

Sefer Detayları ve Popülerlik

Ankara-Kars hattında işletilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından gerçekleştirilen Turistik Doğu Ekspresi, kış turizminin parlayan yıldızı haline geldi. Ankara ile Kars arasında dört mevsimin farklı yüzlerini sunan bu özel tren yolculuğu, sosyal medyanın etkisiyle popülerliğini artırdı ve yeni sezon için bilet talepleri yüksek seviyede gerçekleşti.

Kars'ta Hazırlıklar ve Fiyatlandırma

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, 22 Aralık’ta Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Özer, Turistik Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerine talepler artmakta, bunun yanı sıra Sarıkamış’ta suni karlamanın da başlamasıyla birlikte bölgeye yoğun ilgi var. Turistik Doğu Ekspresi aralık, ocak, şubat ve mart ayına kadar satışları açıldı. Aralık ayında 14 bin lira tek kompartman 2 kişilik, ocak ve şubat aylarında yoğun sezonda bu fiyat 17 bin liraya son noktasına çıkabiliyor. Tabii satışlar TCDD mobil satıştan, ayrıca TURSAB belgeli seyahat acentelerinden temin edilebilir"

Özer, paket programların fiyatı nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:

"Misafirlerimiz TCDD mobil üzerinden biletlerini aldıklarında sadece tren hizmeti bedeli aldıklarından dolayı fiyatları görebiliyoruz. Tur operatörleri ve acenteler bunu pakat program olarak satmakta. Nedir bunlar işte; Kars’a geliş tren veya tek yön uçak bileti, yeme içme, konaklama, transfer, rehberlik gibi programlar eklendiğinde bu fiyatlar iki katına çıkabiliyor. Ama altını çizmekte fayda var, bunlar paket programlar. Bunlar her şey dahil sistemiyle hizmet alınabiliyor"

Özer ayrıca bölgeye yönelik ilgide devamlılık olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl da yoğunluk seyrinde devam ediyor. Malumunuz iklimlerin değişmesiyle birlikte halen Kars’a karın tam anlamıyla yağmaması, beklentileri biraz düşürmüş olabilir ama yoğun bir ilgi var" dedi.

Kış Masalına Yolculuk

Yaklaşık 32 saat süren bu tarihi yolculuk, yolculara karla kaplı dağlar, bembeyaz ovalar ve donmuş nehirlerin eşsiz manzaralarını sunuyor. Trende sunulan konforlu vagonlar, yemekli servis ve yolculuk sırasında yapılan uzun molalar sayesinde rota üzerindeki tarihi ve doğal güzellikler yakından görülüyor. Ankara’dan başlayıp Kars’ta son bulan bu macera, fotoğraf meraklıları, gezginler ve romantik kaçamak arayan çiftler için cazibesini koruyor.

