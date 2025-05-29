Davutoğlu, Erbakan ile Yeni Anayasa Üzerine Görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Irak'ta katıldığı Süleymaniye Forumu ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı üzerine yaptığı istişarelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, çeşitli siyasi partilerin genel başkanlarıyla yürüttüğü görüşmelere de değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben mektup yazma niyetini açıkladı.

Yeni Anayasa Talebi

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa talebine yanıt vererek, Türkiye'nin 12 Eylül darbe anayasası yükünden kurtulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin, milli iradeyi ve değerleri yansıtan bir anayasaya ulaşması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu yeni anayasayı toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, insan hakları temeli üzerinde ve güçler ayrılığı ilkesine dayalı olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Fatih Erbakan da yeni anayasa konusundaki görüşlerini paylaşarak, 12 Eylül döneminden kalan anayasanın değiştirilmesi gerektiğini ve daha demokratik, özgürlükçü bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Bu süreçte kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine destek vereceklerini söyledi.

Erbakan ayrıca, kişiye özel bir anayasa yapılmasına karşı çıkacaklarını da belirtti. "Zaten çok kez değişime uğramış ve yamalı bohçaya dönmüş bir anayasayla karşı karşıyayız" diyerek, anayasa reformu için atılacak adımlara destek vereceklerini yineledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (solda) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağda), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (solda) partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.